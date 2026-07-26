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26 июля, 13:38

Путин вручил госнаграды военнослужащим ВМФ России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин в День Военно-морского флота проводит церемонию вручения государственных наград военнослужащим ВМФ. Торжественное мероприятие проходит в здании Адмиралтейства в Санкт-Петербурге.

Глава государства прибыл в Северную столицу с рабочей поездкой, приуроченной к празднованию Дня ВМФ. Во время церемонии российский лидер вручает государственные награды представителям Военно-морского флота, отличившимся при исполнении службы. В этот день в Санкт-Петербурге также проходят праздничные мероприятия, посвящённые Дню Военно-морского флота.

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Ранее Владимир Путин заявил о значении Военно-морского флота для безопасности России и выполнения задач специальной военной операции. Глава государства отметил, что укрепление флота является важной частью развития оборонного потенциала страны и поддержания стратегического равновесия за счёт морской составляющей ядерной триады.

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Милена Скрипальщикова
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