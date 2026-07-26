Петербург поднял «морскую волну»: День ВМФ стартовал с почестей Петру I

В Санкт-Петербурге стартовали праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота России. Торжества открылись церемонией возложения цветов к памятнику Петру I на Сенатской площади. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Первые мероприятия ко Дню ВМФ прошли у памятника Петру I — основателю Санкт-Петербурга и создателю регулярного российского флота. Цветы к Медному всаднику возложили губернатор города Александр Беглов и главнокомандующий ВМФ России, Герой России адмирал флота Александр Моисеев.

В церемонии также участвовали врио начальника штаба Ленинградского военного округа генерал-майор Михаил Лысенко, представители командования Военно-морского флота, ветераны, действующие военнослужащие, юнармейцы и участники движения «Волонтёры Победы». Завершилось мероприятие прохождением роты Почётного караула Ленинградского военного округа по Адмиралтейской набережной.

«Мы чтим память Петра I – создателя великого флота нашей страны, основателя морской столицы России. Сегодня Петербург остается крупнейшим центром кораблестроения, кузницей высококвалифицированных кадров, создает современное вооружение, достойно отвечает на все вызовы времени», — отметил губернатор города Александр Беглов.

В рамках праздника на здании Главного штаба Военно-Морского Флота состоялся торжественный подъём Георгиевского Военно-морского флага. На Флагшточной башне Нарышкина бастиона Петропавловской крепости подняли гюйс, а на сводах Дворцового моста разместили флаги расцвечивания. У Центрального военно-морского музея прошла церемония возложения цветов к памятнику адмиралу Фёдору Ушакову. Монумент был открыт в 2024 году в День ВМФ президентом России Владимиром Путиным.

К празднику город подготовил дополнительное оформление. Дворцовый, Троицкий мосты и мост Бетанкура будут подсвечены в цветах российского флага. Иллюминация будет работать с 22:10 26 июля до 03:55 27 июля. Праздничную картину также дополнят факелы Ростральных колонн на стрелке Васильевского острова: они будут зажигаться дважды — с 08:45 до 11:45 и с 21:00 до 23:30.

Жителей и гостей Петербурга ждёт масштабная программа с выставками, экскурсиями и концертами. Центральный военно-морской музей подготовил специальные мероприятия: бесплатно посетить можно будет все его филиалы, включая главное здание на площади Труда, крейсер «Аврора» и Кронштадтскую крепость.

В центре «Россия — моя история» открылась выставка «Великие флотоводцы и мореплаватели Флота Российского» из цикла «Слава, запечатленная в фарфоре». Экспозиция включает 36 фарфоровых скульптур, посвящённых флотоводцам и морякам. В 14:00 в Петропавловской крепости состоится выступление военно-морских оркестров.

Праздничные события пройдут и в Кронштадте. В парке «Патриот» Ленинградского военного округа выступит оркестр штаба ЛенВО. Также для посетителей подготовлены мастер-классы, выставки, интерактивная игра «Морской бой» и регата радиоуправляемых моделей кораблей на пруду «Потешная флотилия». В музейно-историческом парке «Остров фортов» запланированы тематические мастер-классы и выступления творческих коллективов. В Андреевском саду состоится концертная программа «Флоту России — слава!».

Ранее с Днём Военно-морского флота россиян поздравил президент Владимир Путин. В видеообращении глава государства поблагодарил моряков всех поколений за службу и подчеркнул, что именно их подвиги, ежедневная работа и достижения отечественной науки помогли России стать одной из ведущих морских держав мира.