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25 июля, 22:00

Путин поздравил военных моряков с Днём ВМФ и отметил мощь ядерной триады

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин поздравил моряков и всех граждан страны с Днём Военно-морского флота. Глава государства обратился к соотечественникам в формате видеопоздравления.

Президент подчеркнул вклад всех поколений моряков в укрепление обороноспособности страны. Путин отметил, что ратные триумфы, ежедневный труд и научные достижения обеспечили России статус великой морской державы.

Поздравление Путина с Днём Военно-морского флота. Видео © Max / Кремль. Новости

Глава государства отдельно остановился на возможностях современного флота.

«Наши военно-морские силы способны эффективно решать весь комплекс стоящих перед ними задач. Они постоянно развиваются. Набирает мощь морская составляющая ядерной триады России»,сказал президент России.

Путин также упомянул темпы обновления корабельного состава.

«Продолжается серийное строительство боевых кораблей и специальных судов. Совершенствуется обеспечение передовым вооружением и техникой подводных, надводных, береговых и лётных частей», — добавил он.

Президент выразил благодарность личному составу за службу и вклад в укрепление морской мощи государства. Глава страны пожелал успехов военным морякам и их близким.

День Военно-морского флота в России ежегодно отмечают в последнее воскресенье июля.

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Лия Мурадьян
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