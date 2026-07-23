День ВМФ 2026: 330 лет российскому флоту, программа и поздравления Оглавление Какого числа День ВМФ в 2026 году История праздника: как появился День ВМФ Будет ли парад ВМФ 2026 в Санкт‑Петербурге Что будет в Петербурге вместо парада Поздравления с Днём ВМФ Почему День ВМФ важен для России Часто задаваемые вопросы Какого числа День ВМФ в 2026 году? Где пройдёт главный парад ВМФ 2026? Как посмотреть праздничные мероприятия онлайн? Как поздравить моряка с праздником? Кто учредил День ВМФ в России? Во сколько будет салют в День ВМФ 2026 года? Что посмотреть в Петербурге в День ВМФ? Сколько лет российскому ВМФ в 2026 году? Заключение День ВМФ в 2026 году отмечается 26 июля. Программа Петербурга, информация о параде, история праздника и поздравления морякам. 22 июля, 22:25 День Военно-морского флота России 2026: дата и традиции. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gala_Kan, © ТАСС / Юрий Смитюк

26 июля 2026 года — День Военно-морского флота России. В этом году у флота круглая дата — 330 лет. Отсчёт ведётся от 1696 года, когда Пётр I добился решения Боярской думы «Морским судам быть».

26 июля — не просто календарный день. Это повод вспомнить, как всё начиналось, и сказать спасибо тем, кто сегодня стоит на страже морских рубежей. Рассказываем, что будет в Петербурге, где смотреть салют и как поздравить моряков.

Какого числа День ВМФ в 2026 году

День Военно‑морского флота не привязан к конкретному числу. Его отмечают в последнее воскресенье июля. В 2026 году это 26 июля.

Так сложилось исторически. Раньше, с 1939 по 1980 год, праздник был 24 июля. Но в 1980‑м дату перенесли на последнее воскресенье июля, поэтому праздник ежегодно приходится на выходной день.

Выходной ли День ВМФ? Официально — нет. Но так как праздник всегда в воскресенье, он совпадает с обычным выходным днём.

Когда отмечается День Военно-морского флота России в 2026. Фото © ТАСС / Виталий Парубов

История праздника: как появился День ВМФ

Началось всё с Петра I. Именно он в 1696 году добился решения Боярской думы: «Морским судам быть». Царь строил верфи, корабли, воевал за выход к морю, положил начало регулярному российскому флоту. При нём сформировался Балтийский флот, а Черноморский флот был создан позднее — в 1783 году.

Но профессиональный праздник у моряков появился только в XX веке — в 1939 году по инициативе адмирала Николая Герасимовича Кузнецова был учреждён День Военно-морского флота.

Первое празднование состоялось 24 июля 1939 года: в Морском канале и на Кронштадтском рейде выстроились корабли Балтийского флота — линкоры, крейсеры, эсминцы и подводные лодки.

Так продолжалось 41 год. А в 1980‑м дату перенесли на последнее воскресенье июля. С тех пор так и отмечаем.

Кто придумал отмечать День ВМФ в России. Фото © ТАСС / П. Федосеев

Будет ли парад ВМФ 2026 в Санкт‑Петербурге

Минобороны обычно анонсирует такие масштабные события заблаговременно — сначала выходит президентский указ, затем начинается подготовка и ведомство публикует детали.

Однако по состоянию на июль 2026 года на официальных ресурсах Минобороны России отсутствует информация о проведении Главного военно‑морского парада в Санкт‑Петербурге.

Что будет в Петербурге вместо парада

Но даже без парада город будет жить морской жизнью.

Так, Ростральные колонны зажгут с 11:00 до 14:00 и с 21:00 до 23:30;

в 17:00 состоится праздничный концерт в БКЗ «Октябрьский»;

праздничную подсветку включат не только на Дворцовом и Троицком мостах, но и на мосту Бетанкура.

В праздничный день в Петербурге можно бесплатно посетить следующие музеи:

Центральный военно‑морской музей имени Петра Великого в День ВМФ приглашает на бесплатное посещение. Адрес: площадь Труда, дом 5. Официальный сайт — navalmuseum.ru.

имени Петра Великого в День ВМФ приглашает на бесплатное посещение. Адрес: площадь Труда, дом 5. Официальный сайт — navalmuseum.ru. Легендарный крейсер «Аврора» — филиал Военно-морского музея — также открыт в День ВМФ для свободного посещения. Адрес: Петроградская набережная, дом 2. Сайт — navalmuseum.ru/filials/cruiser_aurora.

— филиал Военно-морского музея — также открыт в День ВМФ для свободного посещения. Адрес: Петроградская набережная, дом 2. Сайт — navalmuseum.ru/filials/cruiser_aurora. «Кронштадская крепость» тоже приглашает на бесплатное посещение в День ВМФ. Адрес Итальянского дворца: Кронштадт, ул. Макаровская, дом 3. Артиллерийская площадка: Кронштадт, Якорная площадь, дом 2д. Сайт — navalmuseum.ru/filials/kronstadt-fortress.

Куда пойти на День ВМФ в 2026. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Поздравления с Днём ВМФ

В День ВМФ принято поздравлять военных моряков — действующих и ветеранов.

Для официального поздравления:

«Поздравляю личный состав и ветеранов ВМФ России с Днём Военно‑морского флота! Верность присяге и долгу, мужество и профессионализм — вот что отличает наших моряков».

Для душевного поздравления:

«С Днём ВМФ, дорогие моряки! Пусть море будет спокойным, служба — лёгкой, а берег — тёплым. Семь футов под килем и попутного ветра!»

Для ветеранов:

«Спасибо вам, ветераны, за то, что стояли на страже морских рубежей. Крепкого здоровья и долгих лет жизни!»

Короткие (для SMS и соцсетей):

«С Днём ВМФ! Семь футов под килем!»

«Моряк — звучит гордо. С праздником, защитник!»

«Пусть море будет спокойным, а служба — удачной. С Днём ВМФ!»

Почему День ВМФ важен для России

Военно‑морской флот — это не просто корабли. Это стратегический щит страны. Он защищает морские границы, участвует в международных учениях, обеспечивает безопасность на море.

330 лет — солидный возраст. Флот прошёл путь от деревянных галер до атомных подводных лодок. И во все времена моряки оставались верны присяге.

День ВМФ — это не просто профессиональный праздник. Это связь поколений. Ветераны, которые служили на флоте в советское время, и молодые моряки — все они часть одной большой истории.

Праздник состоится: будут концерты, акции в музеях. И, конечно, возможность сказать спасибо тем, кто несёт службу на море, на кораблях.

Как отмечают День ВМФ в 2026 году. Фото © ТАСС / Алексей Павлишак

Часто задаваемые вопросы

Какого числа День ВМФ в 2026 году?

День Военно-морского флота в 2026 году 26 июля — в последнее воскресенье июля.

Где пройдёт главный парад ВМФ 2026?

На июль 2026 года официальных подтверждений проведения Главного военно‑морского парада нет.

Как посмотреть праздничные мероприятия онлайн?

Официальная трансляция мероприятий пока не объявлена. Информацию следует проверять в программах телеканалов и на ресурсах Администрации Петербурга непосредственно перед праздником.

Как поздравить моряка с праздником?

Скажите тёплые слова, отправьте SMS или открытку. Можно посетить памятные места — крейсер «Аврора» или Музей военно‑морской славы.

Кто учредил День ВМФ в России?

Адмирал Николай Кузнецов — инициатор учреждения Дня Военно-морского флота (ВМФ) в России, предложение было сделано в 1939 году, когда Кузнецов занимал должность наркома ВМФ СССР.

Во сколько будет салют в День ВМФ 2026 года?

На 22 июля 2026 года известно, что салют на День ВМФ 2026 года запустят в Петербурге у стен Петропавловской крепости и в Кронштадте в 22.00.

Будет ли салют на День ВМФ в 2026. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Что посмотреть в Петербурге в День ВМФ?

Крейсер «Аврора», Ростральные колонны, Никольский морской собор, Военно-морской музей. Условия посещения и расписание работы уточняйте на официальных сайтах учреждений.

Сколько лет российскому ВМФ в 2026 году?

Со времени начала создания регулярного флота (1696) в 2026 году исполняется 330 лет; дата носит юбилейный характер.

Заключение

26 июля 2026 года — День Военно‑морского флота России. В последнее воскресенье июля мы чествуем всех, кто служит на море. Программа праздника формируется, её публикуют на официальных ресурсах. Поздравьте моряков — действующих и ветеранов. Семь футов под килем!

Авторы Андрей Соколов