Путин заявил о важнейшей роли ВМФ в решении задач СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что Военно-морской флот остаётся одним из ключевых элементов безопасности страны и играет значительную роль в выполнении задач специальной военной операции. Заявление глава государства сделал в Санкт-Петербурге во время заслушивания докладов от командующих флотами сегодня, в День ВМФ.

Путин отметил, что развитие флота напрямую связано с обеспечением обороноспособности России и сохранением стратегического баланса благодаря укреплению морской составляющей ядерной триады. Президент подчеркнул, что современный ВМФ — это не только часть истории страны с её открытиями и победами выдающихся флотоводцев, но и важнейший инструмент решения текущих задач.

«Военно-морской флот, в том числе морская пехота, играют важнейшую роль и в решении задач специальной военной операции. Корабельные комплексы наносят разящие удары по противнику высокоточным оружием. Морпехи идут вперёд, сражаются доблестно, умело и бесстрашно. Вся страна их поддерживает и ждёт возвращения домой с победой», — заключил он.

Ранее Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург с рабочим визитом, приуроченным к празднованию Дня Военно-морского флота. Президент традиционно посещает Северную столицу в этот день. В прошлом году глава государства также участвовал в мероприятиях ко Дню ВМФ: он поздравил военных у Адмиралтейства, посетил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет и пообщался с жителями города и туристами.