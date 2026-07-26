Путин прибыл в Петербург в День Военно-морского флота

Президент России Владимир Путин 26 июля прибыл с рабочей поездкой в Санкт-Петербург, где в этом году проходит празднование Дня Военно-Морского флота.

Глава государства традиционно посещает Северную столицу в этот день. Годом ранее он поздравил военнослужащих у Адмиралтейства, побывал в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете и пообщался с горожанами и туристами.

Праздник учредили постановлением Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 22 июня 1939 года. Изначально День ВМФ отмечали 24 июля, а с 1980-го его проводят в последнее воскресенье месяца.

В Санкт-Петербурге уже начались торжества ко Дню Военно-морского флота. Программу открыли возложением цветов к Медному всаднику, в церемонии участвовали губернатор Александр Беглов, главком ВМФ Александр Моисеев, военные, ветераны и юнармейцы. Владимир Путин также поздравил военных с их праздником.