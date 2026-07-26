В центре Севастополя прошла торжественная церемония возложения цветов к вечному огню в честь Дня Военно-Морского флота. В этом году праздник отмечается 26 июля — в последнее воскресенье месяца, согласно традиции.

В Севастополе прошло возложение цветов в честь Дня ВМФ. Фото © Telegram / Правительство Севастополя

В мероприятии приняли участие командующий Черноморским флотом адмирал Сергей Пинчук, представители правительства Севастополя, силовых ведомств, ветераны и священнослужители. После церемонии у обелиска состоялся марш роты почётного караула Черноморского флота в сопровождении военного оркестра, сообщили в пресс-службе правительства.