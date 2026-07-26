В Севастополе прошло возложение цветов в честь Дня ВМФ
Обложка © Telegram / Правительство Севастополя
В центре Севастополя прошла торжественная церемония возложения цветов к вечному огню в честь Дня Военно-Морского флота. В этом году праздник отмечается 26 июля — в последнее воскресенье месяца, согласно традиции.
В Севастополе прошло возложение цветов в честь Дня ВМФ. Фото © Telegram / Правительство Севастополя
В мероприятии приняли участие командующий Черноморским флотом адмирал Сергей Пинчук, представители правительства Севастополя, силовых ведомств, ветераны и священнослужители. После церемонии у обелиска состоялся марш роты почётного караула Черноморского флота в сопровождении военного оркестра, сообщили в пресс-службе правительства.
Ранее Владимир Путин поздравил военных моряков и всех россиян с Днём ВМФ. Видеообращение президента было посвящено заслугам нескольких поколений моряков, которые своими победами, ежедневной работой и открытиями сделали Россию великой морской державой. Отдельно президент остановился на возможностях флота сегодня: ВМФ способен выполнять все задачи, развивается, и наращивает морскую часть ядерной триады.
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