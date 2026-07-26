«Каждая миля — вклад в оборону»: Командир ВМФ России поблагодарил Путина

Командир 36-й дивизии надводных кораблей Тихоокеанского флота Алексей Ульяненко поблагодарил президента РФ Владимира Путина за постоянное внимание к развитию ВМФ России. Слова признательности капитан 1 ранга произнёс во время церемонии награждения орденом «За морские заслуги».

Офицер подчеркнул, что полученная награда принадлежит не только ему, но и всему личному составу соединения. По его словам, каждый поход, учение и пройденная морская миля укрепляют обороноспособность страны.

«Врученная мне сегодня награда — заслуга всего личного состава моей дивизии», — заявил Ульяненко.

От имени надводников, подводников, морских пехотинцев и лётчиков он выразил благодарность верховному главнокомандующему за поддержку флота. Командир также заверил президента, что все поставленные перед военными моряками задачи будут выполнены.

Ранее Life.ru рассказывал, что в День ВМФ Владимир Путин находится в Санкт-Петербурге, где проходят торжественные мероприятия. Глава государства уже вручил награды военным, а также выступил с речью, где отметил, что верность Отечеству остаётся основой богатых флотских традиций.