Посол России обвинил европейскую страну в эскалации в Арктике

Посол России в Осло Николай Корчунов заявил, что Норвегия и её союзники по НАТО идут по пути эскалации в Арктике, наращивая военное присутствие в северных регионах. В интервью РИА «Новости» дипломат отметил, что механизмы предотвращения инцидентов на море, согласованные в 1990 году, в полную силу не работают из-за действий Осло и блока.

По словам Корчунова, говорить о серьёзном диалоге военных по вопросам безопасности в регионе не приходится, поскольку Норвегия привержена конфронтационному курсу Запада на нанесение России стратегического поражения. Он напомнил, что в декабре 2025 года в Москве состоялись консультации военных экспертов, но их результативность остаётся низкой.

Ранее дипломат уже отмечал наращивание военного присутствия НАТО в Балтийско-Арктическом регионе, указав на новые инициативы альянса, включая программу «Арктический часовой», которые он назвал признаком милитаризации Арктики. Он подчеркнул, что Москва обязательно учтёт эти шаги при анализе общей обстановки. Российская сторона продолжает следить за развитием ситуации в регионе.