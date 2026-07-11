Посол РФ в Норвегии Корчунов: Россия учтёт милитаризацию Арктики странами НАТО

Россия примет во внимание усиление военного присутствия НАТО в балтийско-арктическом регионе, которое ведёт лишь к нарастанию напряжённости. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.

Дипломат отметил, что запущенные альянсом военные инициативы, в том числе программа «Арктический часовой», являются наглядным симптомом милитаризации региона. По его словам, проведение многочисленных учений странами НАТО лишь способствует эскалации.

«Запущенные НАТО рамочные военные инициативы, включая «Арктический часовой», являются наглядными симптомами негативной тенденции милитаризации альянсом балтийско-арктического региона, что Россия не может не учитывать», — сказал Корчунов.

Глава российской дипмиссии также подчеркнул, что подобные действия Североатлантического альянса не останутся без внимания Москвы.

Ранее высокопоставленный представитель НАТО на условиях анонимности заявил, что не видит признаков подготовки России к конфликту с альянсом. Хотя ранее генсек Марк Рютте и другие западные политики допускали возможность такого противостояния в будущем, утверждая, что к 2030 году Москва якобы сможет восстановить военный потенциал после украинского кризиса.