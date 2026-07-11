Times: В НАТО не зафиксировали признаков подготовки России к конфликту

Высокопоставленный представитель НАТО заявил об отсутствии признаков подготовки России к конфликту с альянсом. Об этом пишет газета Times.

По данным издания, неназванный собеседник не увидел свидетельств того, что Москва заинтересована в военном противостоянии со странами блока.

При этом Times напоминает, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и ряд других западных политиков ранее заявляли о возможности конфликта с Россией в будущем. По их версии, к 2030 году Москва якобы сможет восстановить свои военные возможности после украинского конфликта.

Однако источник газеты отметил, что на сегодняшний день доказательств в пользу такого сценария нет. По его словам, он не наблюдает каких-либо признаков подготовки России к конфликту с НАТО.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение НАТО рассматривать Россию как противника является агрессивным действием, и альянс изначально создавался для конфронтации. Он подчеркнул, что это требует от Москвы сохранять устойчивость и защищать национальные интересы.