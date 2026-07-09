Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение НАТО рассматривать Россию как противника. По его словам, само такое определение является проявлением агрессивного подхода. Об этом он сообщил ИС «Вести».

Представитель Кремля отметил, что НАТО изначально создавался как инструмент конфронтации. По его словам, после создания альянса в качестве главного противника рассматривался Советский Союз, а затем это место заняла Россия.

«Сам факт провозглашения кого-то противником — это фактически агрессивное действие», — сказал он.

Он подчеркнул, что такая позиция требует от России сохранять устойчивость, развивать экономику и технологии, а также продолжать работу по обеспечению безопасности и защите национальных интересов. По словам пресс-секретаря президента, Москва будет придерживаться последовательной политики на фоне действий Североатлантического альянса.

Ранее сообщалось, что риторика политиков альянса свидетельствует о подготовке Запада к возможному прямому противостоянию с Россией. Решения о новых поставках Украине могут быть приняты, однако их практическая реализация потребует значительного времени.