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8 июля, 14:51

Истерику НАТО в Анкаре назвали психологической подготовкой к противостоянию с РФ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Истеричные заявления политиков НАТО на саммите в Анкаре говорят о том, что Запад психологически готовится к прямому противостоянию с Россией, полагает заслуженный военный лётчик, генерал-майор авиации Владимир Попов. По его словам, страны альянса могут принять решения о новых поставках Украине, однако их реальное исполнение потребует времени.

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Первые партии помощи могут появиться на Украине примерно через десять дней после саммита, но они будут скорее демонстративными. По оценке специалиста, это станет «каплей в море», призванной показать, что процесс запущен, тогда как полноценные поставки займут минимум полтора-два месяца.

«Если дойдёт до такого безрассудства, что западные страны свою последнюю рубашку снимут ради Украины и сами останутся голыми, то <...> с их стороны это может оказаться фатальным решением», — цитирует военного эксперта сайт MK.ru.

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Ранее эксперт разоблачил двойные стандарты НАТО, направленные против России. Так, на Западе расширение альянса к нашим границам называют оборонительной мерой, а ответную реакцию Москвы представляют как угрозу.

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Борис Эльфанд
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