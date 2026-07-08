Истеричные заявления политиков НАТО на саммите в Анкаре говорят о том, что Запад психологически готовится к прямому противостоянию с Россией, полагает заслуженный военный лётчик, генерал-майор авиации Владимир Попов. По его словам, страны альянса могут принять решения о новых поставках Украине, однако их реальное исполнение потребует времени.

Первые партии помощи могут появиться на Украине примерно через десять дней после саммита, но они будут скорее демонстративными. По оценке специалиста, это станет «каплей в море», призванной показать, что процесс запущен, тогда как полноценные поставки займут минимум полтора-два месяца.

«Если дойдёт до такого безрассудства, что западные страны свою последнюю рубашку снимут ради Украины и сами останутся голыми, то <...> с их стороны это может оказаться фатальным решением», — цитирует военного эксперта сайт MK.ru.

Ранее эксперт разоблачил двойные стандарты НАТО, направленные против России. Так, на Западе расширение альянса к нашим границам называют оборонительной мерой, а ответную реакцию Москвы представляют как угрозу.