Тема «красных линий» в сфере безопасности остаётся одной из самых острых в мировой политике. На Западе расширение НАТО к российским границам называют оборонительной мерой, тогда как ответную реакцию Москвы представляют как угрозу, заявил эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.

По его словам, корень противоречия уходит в конец 1980-х и начало 1990-х годов, когда западные лидеры давали советскому руководству заверения, что альянс не будет двигаться на восток. Эти обещания в итоге были перечёркнуты. Вместо сохранения прежней конфигурации безопасности НАТО провело несколько волн расширения.

В конце 2021 года Россия предложила юридически закрепить нерасширение НАТО, однако эти требования были отклонены. После этого западная логика стала выглядеть особенно противоречиво: приближение военной инфраструктуры к российским рубежам подаётся как защита, а несогласие Москвы — как агрессия.

«Есть только двойной стандарт: мы имеем право укреплять свою безопасность, а вы — нет», — заключил собеседник RuNews24.ru.

Тем временем страны НАТО намерены подтвердить дальнейшую поддержку Украины, а также зафиксировать статус России как долгосрочной угрозы в итоговой декларации саммита в Анкаре. Об этом заявил генеральный секретарь организации Марк Рютте.