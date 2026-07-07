Диесен заявил, что НАТО провоцирует РФ на ответ за удары вглубь своей территории

Поддержка ударов ВСУ по территории России со стороны стран НАТО может привести к опасной эскалации, заявил норвежский профессор Глен Диесен. По его мнению, использование западного вооружения, разведки и военного планирования для таких операций способно подтолкнуть Москву к ответным действиям.

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии отметил, что роль стран альянса в подготовке дальнобойных атак постепенно усиливается. По его словам, речь идёт не только о поставках оружия, но и об участии в выборе целей и организации операций.

«Вооружение НАТО, военное планирование, разведка, выбор целей и подрядчики используются для нанесения ударов всё дальше вглубь России, пока Москва не сочтёт, что у неё нет иного выбора, кроме как ответить», — написал Диесен в соцсети X.

По оценке профессора, подобные действия создают риск дальнейшего расширения конфликта и могут привести к прямому противостоянию. Он подчеркнул, что страны Запада должны учитывать возможные последствия такой политики.

«Если одна сторона постоянно повышает ставки, другая в определённый момент может решить, что необходимо действовать для защиты своих интересов», — отметил эксперт.

Ранее Life.ru писал, что премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон не верит в вероятность военного конфликта между Россией и НАТО. По его словам, Стокгольм не видит признаков подобного сценария. Единственное, что фиксируют шведские власти, — это множество различных гибридных угроз и действий. При этом он традиционно призвал усилить поддержку киевского режима, в первую очередь в сфере противовоздушной обороны.