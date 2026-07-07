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7 июля, 16:05

Премьер Швеции не верит в вероятность военного конфликта России и НАТО

Ульф Кристерссон. Обложка © ТАСС / Sipa USA / STT-Lehtikuva

Ульф Кристерссон. Обложка © ТАСС / Sipa USA / STT-Lehtikuva

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон не верит в военное столкновение России со странами Североатлантического альянса. Об этом он заявил в интервью Bloomberg на полях саммита НАТО в Анкаре.

«Россия прекрасно понимает, что нападение на страну НАТО было бы крайне плохой идеей», сказал шведский лидер.

По его словам, Стокгольм не видит признаков подобного сценария. Единственное, что фиксируют шведские власти, — это множество различных гибридных угроз и действий. При этом он традиционно призвал усилить поддержку киевского режима, в первую очередь в сфере противовоздушной обороны.

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Занятно, что Шведский оборонный комитет, похоже, имеет на этот счёт совсем другое мнение. В июне ведомство опубликовало доклад, где называет верятным сценарий, при котором открытое военное противостояние России и НАТО может произойти «относительно скоро». В частности, в документе говорится, что Москва может организовать некую «силовую акцию» для проверки единства членов альянса.

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Юрий Лысенко
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