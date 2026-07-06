Западная пресса вновь муссирует тему мифического российского вторжения — на этот раз в Швецию. The Guardian опубликовала материал о том, что стратегически важный остров Готланд в Балтийском море готовится к нападению, которое, разумеется, приписывают нашей стране.

По данным издания, после вступления Швеции в НАТО остров стал регулярной площадкой для учений альянса. Там размещены сотни солдат срочной службы, включая 19-летнюю Эллу Адман, которая ещё недавно окончила школу, а теперь охраняет королевскую семью с автоматом в руках.

Швеция наращивает военное присутствие на Готланде беспрецедентными темпами. В разгар холодной войны там стояло четыре полка — до 25 тысяч солдат, но в 2005 году их расформировали. Сейчас полк P18 восстановили, и его численность растёт. Остров расположен в 275 км от Калининграда, и в Швеции считают, что именно отсюда Россия могла бы атаковать НАТО или перекрыть поставки в страны Прибалтики.

Командующий шведской армией на Готланде полковник Андреас Густафссон признал, что прямой угрозы нападения сейчас нет, более вероятны шпионаж и саботаж. Однако, по его словам, риск возрастёт в случае прекращения огня на Украине.

Стокгольм намерен защищать Готланд силами 4,5 тысячи военных и параллельно укреплять гражданскую оборону. Местные власти готовятся к изоляции острова, отрабатывают действия при массовых жертвах и разрушениях. Примечательно, что опыт для этих учений черпают с Украины. При этом шведские чиновники признают: перевооружение идёт медленно, техники не хватает, а Европа конкурирует за вооружения.

Ранее Life.ru сообщал, что 6 июля в МИД РФ была вызвана посол Швеции Кристина Юханнессон. Ей заявили решительный протест из-за атаки двух беспилотников на посольство России в Стокгольме в ночь на 2 июля. В ведомстве указали на неприемлемость бездействия шведских властей и полиции на фоне ухудшения безопасности российских загранучреждений, систематически подвергающихся атакам БПЛА.