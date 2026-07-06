Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал отвлекающим манёвром заявления европейцев о готовности к возобновлению диалога с Москвой. Выступая на XXIX Международной школе ПИР-Центра по проблемам глобальной безопасности, он подчеркнул, что Евросоюз стремится нарастить свою роль в качестве военизированного авангарда антироссийского Запада.

По словам дипломата, главная задача объединённой Европы — сохранить киевский режим как инструмент постоянного военного давления на Россию. При этом, отметил Рябков, заявления о диалоге позволяют выиграть время для наращивания собственного военно-промышленного потенциала.

Он также обратил внимание, что военные приготовления европейцев, проводимые под лозунгами о «надвигающейся войне высокой интенсивности» с Россией, трудно расценивать иначе, как подготовку к вооружённой агрессии против нашей страны.

Ранее в Совете Федерации заявили, что Россия не отказывается от переговорного процесса и сохраняет готовность к серьёзному диалогу по Украине. Москва ждёт конкретных предложений по повестке.

Напомним, на саммите ЕС 18-19 июня большинство стран высказалось за начало диалога с Россией, однако консенсуса тем не менее достигнуто не было: Франция, Германия, Дания, Нидерланды и Эстония выступили против, считая этот момент преждевременным. Спровоцировал дискуссию глава Евросовета Антониу Кошта, предложивший установить прямой дипломатический канал с Москвой, что вызвало критику со стороны стран Балтии и Восточной Европы, опасающихся раскола в поддержке Украины. На фоне этих разногласий ЕС продлил экономические санкции против России на рекордный срок — 12 месяцев. Со своей стороны Москва заявила, что полноценный диалог невозможен без пересмотра Брюсселем своих подходов и учёта фундаментальных интересов России в области безопасности и реалий на земле.