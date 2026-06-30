Заявление министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен о том, что Евросоюзу не стоит «отчаянно» стремиться к миру на Украине, говорит о конфронтационном курсе Европы в отношении России, заявил посол по особым поручениям Константин Долгов.

По его словам, подобная позиция сочетает в себе политическую недальновидность и установку на максимальное противостояние с Москвой. Финляндия сейчас находится среди наиболее активных сторонников жёсткой антироссийской линии в Европе.

«Это всё вместе: и глупость, и установка на конфронтацию максимальную с Россией», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».

Дипломат также назвал «полной ахинеей» ставку европейских стран на поражение России. Исторический опыт, по его мнению, показывает обратное: попытки военного давления на Россию для европейских государств заканчивались поражением.

Напомним, ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что ЕС не должен стремиться к переговорам по Украине любой ценой. По её словам, Брюссель не является нейтральным посредником в конфликте между Москвой и Киевом.