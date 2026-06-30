Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что Европейский союз не должен стремиться к переговорам по Украине любой ценой и не является нейтральным посредником в конфликте между Москвой и Киевом. Об этом она сказала в беседе с журналистом немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Не должно создаваться впечатление, что мы в Европе отчаянно стремимся к переговорам для достижения мира, независимо от условий. Мы не нейтральные посредники. Мы поддерживаем Украину, <…> Для этого Европа должна быть представлена наилучшим образом», — пояснила Валтонен.

Она подчеркнула, что Европа не обязана любой ценой добиваться мира и спокойствия на украинской земле, а вот продолжать военную поддержку Киева как раз следует.

Ранее издание Responsible Statecraft предупредило, что европейская поддержка Украины приводит к тому, что конфликт с Россией переходит в более опасную и непредсказуемую фазу. По мнению автора публикации, по мере того как европейские государства берут на себя всё большую часть помощи Киеву, уровень эскалации в регионе возрастает.