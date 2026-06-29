«Очень опасный путь»: Эстонский министр испугался переговоров с Москвой

Перспектива переговорного процесса с Россией может привести к разногласиям внутри Евросоюза по вопросу дальнейшего давления на Москву. Такое мнение высказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью Financial Times.

«Вероятно, у нас в Европейском союзе есть много стран, которые будут возражать против дальнейшего давления на Россию [в таких обстоятельствах], потому что они скажут: «Если вы ведёте переговоры, а мы являемся посредниками, мы должны быть нейтральными». «Скоро наступит мир», — скажут они, — скоро будет заключена сделка. Это оправдание. Это очень опасный путь», — сказал он.

Министр считает, что такой сценарий отвечает интересам Москвы. По его словам, российская сторона добивается того, чтобы европейские страны перестали воспринимать себя союзниками Украины и начали рассматривать свою роль исключительно как посредническую.

Чиновник также раскритиковал попытки некоторых европейских государств восстановить политические контакты с Россией, назвав их ошибочным шагом. Он отметил, что на протяжении последнего месяца Москва якобы «стремится вовлечь европейские страны в переговорный формат не ради поиска компромисса, а для затягивания времени».

Тем временем глава финского внешнеполитического ведомства Элина Валтонен заявила, что Европе необходимо заранее определить цели возможных переговоров с Россией по Украине. По её словам, Евросоюз должен чётко понимать, чего они хотят добиться дипломатией, в тот же момент она отметила, что должен наступить устойчивый мир.