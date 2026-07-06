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Регион
6 июля, 12:54

МИД РФ заявил послу Швеции решительный протест из-за атаки БПЛА на посольство

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

6 июля в МИД РФ была вызвана посол Швеции в Москве Кристина Юханнессон. Ей заявили решительный протест в связи с тем, что в ночь на 2 июля два беспилотника вновь атаковали Посольство России в Стокгольме. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

Главе шведской дипмиссии прямо указали на неприемлемость фактического бездействия властей и правоохранительных органов Швеции. Это происходит на фоне явной деградации обстановки с безопасностью российских загранучреждений, которые систематически подвергаются атакам с применением БПЛА.

От шведской стороны потребовали неукоснительного соблюдения обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Также было выдвинуто требование принять исчерпывающие меры, чтобы положить конец упомянутым инцидентам.

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Напомним, в начале июля на дипломатическое представительство РФ в Стокгольме совершили атаку. Один дрон сбросил краску, а ко второму был прикреплён муляж взрывного устройства. Посол Сергей Беляев заявил, что в связи с налётом в шведский МИД направлена нота с требованием проинформировать о результатах расследования.

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Никита Никонов
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