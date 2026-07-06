МИД РФ заявил послу Швеции решительный протест из-за атаки БПЛА на посольство

6 июля в МИД РФ была вызвана посол Швеции в Москве Кристина Юханнессон. Ей заявили решительный протест в связи с тем, что в ночь на 2 июля два беспилотника вновь атаковали Посольство России в Стокгольме. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

Главе шведской дипмиссии прямо указали на неприемлемость фактического бездействия властей и правоохранительных органов Швеции. Это происходит на фоне явной деградации обстановки с безопасностью российских загранучреждений, которые систематически подвергаются атакам с применением БПЛА.

От шведской стороны потребовали неукоснительного соблюдения обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Также было выдвинуто требование принять исчерпывающие меры, чтобы положить конец упомянутым инцидентам.