Захарова: Посол Швеции будет вызван в МИД России из-за атаки на дипмиссию

Посол Швеции будет вызван в Министерство иностранных дел России в связи с атакой на дипломатическое представительство РФ в Стокгольме. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«В связи с атакой на посольство России в Швеции планируется вызов посла Швеции в Москве в МИД России», — цитирует её РИА «Новости».