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2 июля, 18:46

Захарова: Посол Швеции будет вызван в МИД России из-за атаки на дипмиссию

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Посол Швеции будет вызван в Министерство иностранных дел России в связи с атакой на дипломатическое представительство РФ в Стокгольме. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«В связи с атакой на посольство России в Швеции планируется вызов посла Швеции в Москве в МИД России», — цитирует её РИА «Новости».

«Формально фиксируют»: Шведская полиция не ищет виновных в налётах дронов на Посольство РФ
«Формально фиксируют»: Шведская полиция не ищет виновных в налётах дронов на Посольство РФ

Напомним, что в ночь на 2 июля посольство России в Швеции вновь подверглось атаке дронов. Один беспилотник сбросил краску, а ко второму был прикреплён муляж взрывного устройства. В МИД РФ назвали это систематическими провокациями, и посол Сергей Беляев сообщил, что в связи с очередным налётом в шведский МИД направлена нота с требованием проинформировать о результатах расследования.

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Анастасия Никонорова
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