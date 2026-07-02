Россия направила ноту в МИД Швеции из-за атаки БПЛА на дипмиссию в Стокгольме

Российская сторона направила в МИД Швеции ноту в связи с очередной атакой на дипломатическое представительство в Стокгольме. Об этом корреспонденту ИС «Вести» заявил посол РФ в королевстве Сергей Беляев.

«Мы направляем в шведский МИД ноту по этому случаю и в очередной раз выражаем надежду, если не сказать требование, чтобы мы были проинформированы о результатах расследования», — сказал он, комментируя сегодняшний налёт беспилотников на дипмиссию.

Напомним, в ночь на 2 июля посольство России в Швеции вновь подверглось атаке дронов. Один беспилотник сбросил краску, ко второму был прикреплён муляж взрывного устройства. В МИД РФ назвали подобные действия систематическими провокациями, длящимися не первый год.