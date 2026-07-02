Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июля, 07:46

Посольство России в Швеции атаковали беспилотники

Обложка © Посольство России в Швеции

Обложка © Посольство России в Швеции

Посольство России в Швеции в ночь на 2 июля вновь подверглось атаке с использованием беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ, назвав инцидент очередной провокацией против российской дипмиссии.

По данным ведомства, около двух часов ночи один квадрокоптер сбросил на территорию посольства контейнер с красной краской. Второй дрон, к которому была прикреплена имитация самодельного взрывного устройства, упал в непосредственной близости от здания диппредставительства. В МИД РФ заявили, что речь идёт не о единичном инциденте, а о систематических атаках, которые в Стокгольме происходят уже не первый год.

«Подобные инциденты приобрели в Стокгольме систематический характер», — отметили в министерстве.

Также в МИД подчеркнули, что шведские власти, по их оценке, ограничиваются формальной фиксацией происходящего и не добиваются результатов расследований. В ведомстве возложили ответственность за возможные последствия дальнейших атак на шведскую сторону.

Посольство РФ: Здание дипмиссии Португалии в Киеве атаковала украинская ПВО
Посольство РФ: Здание дипмиссии Португалии в Киеве атаковала украинская ПВО

Ранее российское посольство в Стокгольме обратилось к властям Швеции с просьбой помочь экипажу задержанного судна «Каффа». Там призвали помочь со снабжением моряков водой и продуктами.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • швеция
  • МИД РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar