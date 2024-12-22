Посольство РФ: Здание дипмиссии Португалии в Киеве атаковала украинская ПВО
Разгоняемые западными СМИ заявления о якобы «обстреле» Россией Посольства Португалии в Киеве не соответствуют действительности. Здание было повреждено зенитной ракетой украинских систем ПВО, заявило в Telegram-канале диппредставительство РФ в Лиссабоне.
«Журналисты нагнетают русофобский фон и искажают факты при освещении данного сюжета. Чего стоит обложка сегодняшнего выпуска одной из местных газет с обвинениями России в «обстреле дипломатического представительства», — говорится в сообщении.
Посольство утверждает, что ущерб зданию нанесён действиями расчётов украинской ПВО, которые используют городскую застройку как щит. ВСУ не впервые размещают военные объекты и средства противовоздушной обороны в жилых районах, напомнили российские дипломаты.
Напомним, что удары 20 декабря были нацелены на военные объекты противника, такие как пункт управления СБУ, конструкторское бюро «Луч» и позиции комплекса Patriot. Это стало ответом на обстрел Ростовской области с использованием западных ракет.
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