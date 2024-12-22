Посольство РФ: Здание дипмиссии Португалии в Киеве атаковала украинская ПВО

Разгоняемые западными СМИ заявления о якобы «обстреле» Россией Посольства Португалии в Киеве не соответствуют действительности. Здание было повреждено зенитной ракетой украинских систем ПВО, заявило в Telegram-канале диппредставительство РФ в Лиссабоне.

«Журналисты нагнетают русофобский фон и искажают факты при освещении данного сюжета. Чего стоит обложка сегодняшнего выпуска одной из местных газет с обвинениями России в «обстреле дипломатического представительства», — говорится в сообщении.