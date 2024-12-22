Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 декабря, 00:43

Посольство РФ: Здание дипмиссии Португалии в Киеве атаковала украинская ПВО

Разгоняемые западными СМИ заявления о якобы «обстреле» Россией Посольства Португалии в Киеве не соответствуют действительности. Здание было повреждено зенитной ракетой украинских систем ПВО, заявило в Telegram-канале диппредставительство РФ в Лиссабоне.

«Журналисты нагнетают русофобский фон и искажают факты при освещении данного сюжета. Чего стоит обложка сегодняшнего выпуска одной из местных газет с обвинениями России в «обстреле дипломатического представительства», — говорится в сообщении.

Посольство утверждает, что ущерб зданию нанесён действиями расчётов украинской ПВО, которые используют городскую застройку как щит. ВСУ не впервые размещают военные объекты и средства противовоздушной обороны в жилых районах, напомнили российские дипломаты.

Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия уверена в силе «Орешника»
Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия уверена в силе «Орешника»

Напомним, что удары 20 декабря были нацелены на военные объекты противника, такие как пункт управления СБУ, конструкторское бюро «Луч» и позиции комплекса Patriot. Это стало ответом на обстрел Ростовской области с использованием западных ракет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / maradon 333

Тимур Хингеев
  • Новости
  • португалия
  • Украина
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar