«Формально фиксируют»: Шведская полиция не ищет виновных в налётах дронов на Посольство РФ

Шведские власти для протокола регистрируют атаки дронов на посольство России в Стокгольме, но расследования ни к чему не приводят. Об этом заявила дипмиссия после очередного инцидента.

«Примечательно, что подобные инциденты приобрели в Стокгольме систематический характер. На деле правоохранительные органы Швеции лишь формально фиксируют атаки на российское посольство», — говорится в заявлении посольства в Telegram.

Дипломаты отметили, что реальных результатов никаких нет, хотя количество провокаций за два года перевалило за десяток.

В дипмиссии напомнили, что согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, Швеция обязана обеспечивать неприкосновенность и безопасность иностранных представительств на своей территории.

Напомним, в ночь на 2 июля посольство России в Швеции снова атаковали дроны. Один из них сбросил краску, а ко второму был прикреплён муляж взрывного устройства. В МИД РФ назвали это систематическими провокациями, которые длятся не первый год.