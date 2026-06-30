Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июня, 20:13

Швеция поставит Украине 16 истребителей Gripen E

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators

Владимир Зеленский объявил о заключении соглашения между Украиной и Швецией на поставку 16 истребителей Gripen E. Как сообщил украинский лидер, сделка предусматривает не только сами самолёты, но и сопутствующее оборудование. Передача первых машин запланирована на начало 2027 года.

«Сегодня наши страны заключили соглашение о закупке 16 истребителей Gripen Е. Первые 16 самолётов Gripen будут переданы ВСУ уже в начале 2027 года», – заявил Зеленский.

До этого шведское правительство сообщало, что планирует передать Украине до 36 истребителей Gripen: старые модели – в дар, а новые Киев закупит на 2,5 миллиарда евро из кредита ЕС. Таким образом, новые истребители, которые шведы только начали собирать на заводе Saab, будут строиться под украинские стандарты интеграции с западными системами вооружения. Часть сделки финансируется за счёт средств ЕС.

Захарова пообещала повышенное внимание к предприятиям, вооружающим Украину
Захарова пообещала повышенное внимание к предприятиям, вооружающим Украину

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Россия расценивает конвои с западным вооружением для Украины как «законную военную цель». Она подчеркнула, что Москва неоднократно указывала Западу на риски эскалации, связанные с поставками оружия Киеву.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Украина
  • швеция
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar