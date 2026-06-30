Швеция поставит Украине 16 истребителей Gripen E

Владимир Зеленский объявил о заключении соглашения между Украиной и Швецией на поставку 16 истребителей Gripen E. Как сообщил украинский лидер, сделка предусматривает не только сами самолёты, но и сопутствующее оборудование. Передача первых машин запланирована на начало 2027 года.

«Сегодня наши страны заключили соглашение о закупке 16 истребителей Gripen Е. Первые 16 самолётов Gripen будут переданы ВСУ уже в начале 2027 года», – заявил Зеленский.

До этого шведское правительство сообщало, что планирует передать Украине до 36 истребителей Gripen: старые модели – в дар, а новые Киев закупит на 2,5 миллиарда евро из кредита ЕС. Таким образом, новые истребители, которые шведы только начали собирать на заводе Saab, будут строиться под украинские стандарты интеграции с западными системами вооружения. Часть сделки финансируется за счёт средств ЕС.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Россия расценивает конвои с западным вооружением для Украины как «законную военную цель». Она подчеркнула, что Москва неоднократно указывала Западу на риски эскалации, связанные с поставками оружия Киеву.