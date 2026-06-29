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Регион
29 июня, 18:57

Захарова пообещала повышенное внимание к предприятиям, вооружающим Украину

Захарова: Россия усилит внимание к заводам, делающим оружие для ВСУ

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

Российские военные могут усилить внимание к предприятиям, которые разрабатывают или производят оружие, применяемое против России. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Своими безрассудно агрессивными действиями украинско-натовская связка даёт российским военным дополнительные основания демонстрировать повышенное внимание к любым предприятиям, задействованным в разработке и производстве применяемых против нашей страны вооружений», — сказала Захарова.

По её словам, действия Украины и стран альянса дают дополнительные основания внимательно относиться к любым объектам, связанным с разработкой и выпуском таких вооружений.

«Именно с этих позиций мы и будем оценивать как нынешнюю ситуацию, так и перспективы её дальнейшего эскалационного развития», — подчеркнула представитель МИД.

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Ранее Захарова заявляла, что НАТО и киевский режим взяли курс на разработку оружия, способного массированно поражать российские авиабазы далеко за линией фронта. Дипломат указала на свежую информацию, опубликованную на официальных интернет-площадках структур альянса, включая его представительство на Украине.

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Полина Никифорова
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