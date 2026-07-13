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12 июля, 23:33

Посол РФ в Осло назвал угрозой участие Норвегии в ядерных миссиях НАТО

Николай Корчунов. Обложка © Telegram / Посольство России в Норвегии

Николай Корчунов. Обложка © Telegram / Посольство России в Норвегии

Россия резко раскритиковала участие Норвегии в ядерных миссиях НАТО. Об этом рассказал посол РФ в Осло Николай Корчунов. Дипломат отметил, что норвежские власти открыто поддерживают такие операции альянса.

По сведениям посла, Норвегия использует обычную авиацию без ядерного оружия на борту, но самолёты напрямую участвуют в соответствующих учениях и миссиях. Москва видит в этих шагах прямую угрозу Договору о нераспространении ядерного оружия.

«Российская сторона резко негативно относится к такому взаимодействию стран Североатлантического альянса, рассматривая его как совместные ядерные миссии, подрывающие режим ДНЯО, безопасность в Евроарктическом регионе и глобальную стабильность в более широком смысле»,цитируют дипломата «Известия».

Николай Корчунов добавил, что подобные практики только наращивают напряжённость в регионе. Такие действия разрушают международную систему контроля над вооружениями и бьют по режиму нераспространения ядерного оружия.

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Ранее дипломат уже обращал внимание на усиление военного присутствия НАТО в Балтийско-Арктическом регионе. Альянс запускает новые военные инициативы, включая программу «Арктический часовой». Посол назвал эти шаги явным признаком милитаризации Арктики. Москва обязательно примет во внимание все эти действия при оценке общей обстановки.

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Лия Мурадьян
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