Премьер Норвегии Стёре изобразил «греблю викингов» на встрече с Зеленским

Премьер Норвегии Йонас Гар Стёре на встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре изобразил «греблю викингов». Так он отметил историческую победу своей сборной по футболу над Бразилией. Кадры с мероприятия публикует УНИАН.