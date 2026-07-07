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7 июля, 15:33

Премьер Норвегии Стёре изобразил «греблю викингов» на встрече с Зеленским

Обложка © УНИАН

Обложка © УНИАН

Премьер Норвегии Йонас Гар Стёре на встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре изобразил «греблю викингов». Так он отметил историческую победу своей сборной по футболу над Бразилией. Кадры с мероприятия публикует УНИАН.

Йонас Гар Стёре показал «греблю викингов» на встрече с Зеленским. Видео © УНИАН

После этого мини-флешмоба норвежский лидер пожал экс-комику руку и они разошлись.

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Накануне норвежцы впервые в истории вышли в четвертьфинал чемпионата мира, сенсационно обыграв пятикратных чемпионов со счётом 2:1. Радость от победы вместе с фанатами разделил и кронпринц Норвегии Хокон.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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