Премьер Норвегии Стёре изобразил «греблю викингов» на встрече с Зеленским
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Премьер Норвегии Йонас Гар Стёре на встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре изобразил «греблю викингов». Так он отметил историческую победу своей сборной по футболу над Бразилией. Кадры с мероприятия публикует УНИАН.
Йонас Гар Стёре показал «греблю викингов» на встрече с Зеленским. Видео © УНИАН
После этого мини-флешмоба норвежский лидер пожал экс-комику руку и они разошлись.
Накануне норвежцы впервые в истории вышли в четвертьфинал чемпионата мира, сенсационно обыграв пятикратных чемпионов со счётом 2:1. Радость от победы вместе с фанатами разделил и кронпринц Норвегии Хокон.
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