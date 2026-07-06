Кронпринц Норвегии в стиле викингов отпраздновал с фанатами победу над Бразилией

После исторической победы сборной Норвегии над Бразилией в 1/8 финала чемпионата мира на улицы Осло вышли более 100 тысяч человек. К празднованию в стиле викингов присоединился и наследный принц Хокон. Об этом сообщило издание The Guardian.

Наследный принц Норвегии отпраздновал с болельщиками победу над Бразилией. Видео © Х / 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥 𝐀𝐫𝐢𝐳𝐚𝐧𝐭𝐢

Тысячи болельщиков собрались у Королевского дворца в столице Норвегии, где вместе с наследным принцем Хоконом исполнили знаменитую «греблю» — традиционное празднование национальной футбольной команды. По оценкам местных СМИ, только в Осло победу отмечали более 100 тысяч человек. Массовые гуляния также прошли в других городах страны. Один из фанатов даже прокатился над толпой на надувной лодке, устроив импровизированный краудсерфинг.

Главным героем вечера стал Эрлинг Холанд, оформивший дубль в матче с Бразилией. После игры форвард признался, что пережил «самую безумную ночь», добавив, что, возможно, такой атмосферы ещё не было «за всю историю Норвегии». Футболист также заявил, что мечтает привить молодому поколению такую же любовь к выступлениям за национальную команду, какую традиционно демонстрируют бразильские игроки.

Главный тренер сборной Столе Сольбаккен в шутку признался, что переживает за соотечественников, которым после недели празднований предстоит пережить ещё и четвертьфинал с Англией. Эта встреча состоится уже в субботу. Генеральный секретарь Норвежской футбольной ассоциации Карл-Петтер Лёкен назвал происходящее невероятным событием для всей страны. Успех команды высоко оценили и в соседней Швеции: газета Aftonbladet написала, что эта победа стала для Норвегии «новым национальным памятником».

Ранее сообщалось, что после победы Норвегии над Бразилией в 1/8 финала чемпионата мира игроки получили поздравления от членов королевской семьи. В раздевалку национальной команды после финального свистка пришли принцесса Ингрид Александра и принц Сверре Магнус, которые лично поздравили футболистов с выходом в четвертьфинал.