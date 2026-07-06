Принцесса Норвегии Ингрид Александра и принц Сверре Магнус посетили раздевалку национальной сборной после победы над Бразилией в 1/8 финала чемпионата мира. Одним из самых обсуждаемых моментов стало объятие монаршей особы с Эрлингом Холандом, забившим два мяча.

Принцесса Норвегии обнялась с полуголым Холандом после победы над Бразилией ЧМ. Видео © Х / Abril, The Duchess

После финального свистка члены норвежской королевской семьи лично поздравили футболистов с выходом в четвертьфинал мирового первенства. В Сети быстро разлетелось видео из раздевалки, на котором Ингрид Александра и Сверре Магнус общаются с игроками. На кадрах также видно, как принцесса обнимает нападающего Эрлинга Холанда.

Матч с Бразилией завершился победой норвежской команды со счётом 2:1. Главным героем встречи стал Холанд, оформивший дубль и обеспечивший своей сборной путёвку в следующую стадию турнира. Для Бразилии это поражение стало историческим. Национальная команда впервые с 1990 года завершила выступление на чемпионате мира уже на стадии 1/8 финала.

Ранее сообщалось, что после матча с Бразилией Эрлинг Холанд догнал лучших бомбардиров чемпионата мира 2026 года. По этому показателю норвежец сравнялся с Килианом Мбаппе и Лионелем Месси. При этом аргентинец имеет матч в запасе.