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5 июля, 23:48

Холанд догнал Месси и Мбаппе по голам на ЧМ-2026

Эрлинг Холанд. Обложка © X / Erling Haaland

Эрлинг Холанд. Обложка © X / Erling Haaland

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд стал одним из лидеров гонки бомбардиров чемпионата мира 2026 года. В матче 1/8 финала против Бразилии он оформил дубль.

После этого результативность форварда выросла до 7 голов на турнире. Такой же показатель сейчас у Килиана Мбаппе и Лионеля Месси — они делят первое место в списке лучших снайперов. При этом у аргентинской сборной впереди ещё игра 1/8 финала, которая может изменить расклад в гонке.

Для Холанда это первый чемпионат мира в карьере, и он уже стал одним из главных героев турнира. Сборная Норвегии впервые за долгие годы вернулась на мировое первенство — предыдущий раз команда выступала в 1998 году. Следующим соперником норвежцев станет победитель пары Мексика — Англия. Матч пройдёт в ночь на 6 июля по московскому времени.

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Напомним, сборная Норвегии сотворила одну из главных сенсаций чемпионата мира, обыграв Бразилию со счётом 2:1 в матче 1/8 финала. Встреча прошла в американском Ист-Ратерфорде. Главным героем матча стал Эрлинг Холанд, который забил оба мяча в концовке встречи. Форвард отличился на 79-й и 90-й минутах, обеспечив своей команде историческую победу.

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Тимур Хингеев
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