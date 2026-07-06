Неймар превзошёл Пеле по числу матчей на чемпионатах мира по футболу

Нападающий сборной Бразилии Неймар установил новое личное достижение на чемпионатах мира. В матче 1/8 финала против Норвегии он вышел на замену на 67-й минуте, и этот выход стал для него 15-м в карьере на мировых первенствах. Таким образом, он превзошёл легендарного Пеле, который принял участие в 14 матчах турнира. Однако рекордсменом среди бразильцев остаётся Кафу с 20 играми.

34-летний форвард продолжает пополнять свою коллекцию достижений. На его счету 79 голов за национальную команду. В составе сборной Бразилии он становился олимпийским чемпионом (2016), серебряным призёром Олимпиады (2012) и Кубка Америки (2021), а также выигрывал Кубок конфедераций (2013).

Ранее мы писали о необычном инциденте, который произошёл по окончании матча 1/16 финала чемпионата мира между Бразилией и Японией на поле NRG Stadium в Хьюстоне. Фанатка сумела прорваться к нападающему Неймару и передала ему записку. Несмотря на попытки службы безопасности остановить девушку, футболист принял записку и несколько секунд общался с ней. Затем фанатку вывели с поля, а Неймар продолжил поздравления с товарищами по команде.