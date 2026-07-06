В Бельгии возмущены отменой дисквалификации игрока сборной США перед 1/8

Королевская бельгийская футбольная ассоциация выразила недоумение в связи с решением Международной федерации футбола снять дисквалификацию с нападающего сборной США Фоларина Балогуна накануне матча 1/8 финала ЧМ-2026. В официальном заявлении организации говорится, что этот шаг нарушает дух честной игры и ставит под сомнение соблюдение правил турнира.

«Решение прямо противоречит положениям регламента чемпионата мира — 2026. Чтобы защитить законные права всех участвующих команд и сохранить фундаментальные принципы честной игры в нашем виде спорте, как на этом турнире, так и на будущих, организация изучает все возможные варианты», — сказано в заявлении ассоциации.

Главный тренер бельгийцев Руди Гарсия иронично прокомментировал новость, заметив, что больше сосредоточен на своей команде.

«Я и не знал, что 5 июля на этом чемпионате мира – это как 1 апреля, и сегодня День дурака. Для меня это новость. Заявление бельгийской федерации во многом отражает наши мысли и мнения. Мы защищаем не сборную и не федерацию. Мы защищаем футбол, будь то этика или честность. Подобное решение приняли впервые в истории чемпионата мира», — ответил Гарсия.

Напомним, Балогун получил красную карточку в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины за грубый фол — он ударил соперника шипами сзади по ноге. Однако позднее ФИФА приняла решение отменить дисквалификацию нападающего. По данным журналиста Бена Джейкобса, инициатива пересмотра решения последовала после обращения из Белого дома к президенту ФИФА Джанни Инфантино, а Трамп сразу после опубликования решения поблагодарил ФИФА в своей соцсети.