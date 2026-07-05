FIFA отменила красную карточку нападающему США после звонка Трампа

FIFA приняла решение отменить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна перед матчем 1/8 финала чемпионата мира. Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X.

Фото © ТАСС/АР/Jeff Chiu

По его данным, инициатива пересмотра решения последовала после обращения из Белого дома к президенту ФИФА Джанни Инфантино. При этом в организации подчёркивают, что решение было принято на основании выводов независимого дисциплинарного комитета.

Фото © ТАСС/АР/Julio Cortez

Ранее издание The Athletic сообщало, что дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие дисквалификации, что позволило игроку выйти на предстоящий матч против сборной Бельгии. Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил ФИФА за пересмотр санкции.

«Спасибо ФИФА за то, что поступили правильно и исправили огромную несправедливость!» — написал он.

Балогуну 25 лет, он выступает за французский «Монако» с 2023 года. На турнире он забил три гола в трёх матчах и является лучшим бомбардиром сборной США. Матч США — Бельгия состоится в ночь на 7 июля по московскому времени. Победитель встретится в четвертьфинале с сильнейшим в паре Испания — Португалия.