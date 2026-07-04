Конец легенд Европы, триумф Африки: Германия в слезах, а Марокко идёт за трофеем Оглавление Африканское чудо Сборная Марокко как эталон Азия в тени Крах Германии Европа теряет позиции? Как меняется баланс сил, какие факторы вывели Африку на новый уровень и почему европейские гранды оказались не готовы к новым реалиям — читайте в материале Life.ru. 3 июля, 21:20 Как Африка разнесла «Старый свет» на ЧМ-2026. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Чемпионат мира 2026 года стал турниром неожиданностей. Африка впервые заявила о себе как о серьёзной силе в мировом футболе, а Европа, традиционно доминировавшая на мундиалях, столкнулась с болезненным спадом. Расширение турнира до 48 команд дало шанс большему числу сборных, но именно африканские команды воспользовались им максимально эффектно.

Африканское чудо

На ЧМ-2026 Африку представляют сразу 10 сборных. Их выступление стало одной из главных сенсаций турнира. Кабо-Верде, Египет, Кот-д’Ивуар, Марокко и ЮАР заняли вторые места в своих группах, а Алжир, ДР Конго, Гана и Сенегал попали в плей-офф с третьих строчек благодаря дополнительным показателям. Единственной африканской командой, покинувшей турнир после группового этапа, стал Тунис.

Такой результат — не случайность, а закономерный итог многолетней работы. Президент Конфедерации африканского футбола Патрис Мотсепе заявил, что успехи связаны с системными инвестициями в молодёжный футбол, развитие тренерских кадров и профессиональных лиг по всему континенту. Первые признаки прогресса проявились ещё на чемпионате мира – 2022 в Катаре, когда сразу две африканские сборные впервые добрались до стадии плей-офф.

Марокко — Нидерланды. Фото © ТАСС / IMAGO

Сборная Марокко как эталон

Сборная Марокко стала главным ориентиром для всего африканского футбола. Команда на этом мундиале укрепила репутацию одной из самых стабильных сборных континента. Марокканцы не проигрывают уже почти год (у них в активе 26 побед и 5 ничьих). Последнее поражение случилось только в августе 2025 года в матче против Кении (0:1). Вот это стабильность!

Поэтому совсем неудивительно, что на стадии 1/16 финала сборная Марокко прошла Нидерланды. Да, многие эксперты называли нидерландцев главными фаворитами турнира, однако «золотое поколение» голландцев уже давно повзрослело, так и не взяв ни одного трофея. Так что всё закономерно. Победитель матча 1/16 финала определился в серии пенальти, где точнее оказались марокканцы (1:1, 3:2). Впереди — матч с одной из хозяек турнира, Канадой, где Марокко будет явным фаворитом.

Азия в тени

Параллельно с африканским прорывом на турнире сложилась иная картина в азиатском футболе. Азиатскую конфедерацию на ЧМ-2026 представляют Япония, Австралия, Иран, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Саудовская Аравия, Катар и Ирак. И из них только две команды смогли преодолеть групповой этап — это Япония и Австралия.

Отметим, что сборная Австралии, которая территориально не относится к Азии, с 2006 года выступает в АФК. До этого страна входила в Футбольную конфедерацию Океании (ОФК), но добровольно покинула её ради участия в более конкурентных турнирах и получения гарантированного пути в квалификацию чемпионата мира.

Для Азии результаты на этом мундиале провальные. Ей явно нужно брать пример с Африки.

Катар — Швейцария. Фото © ТАСС / Bob Kupbens / Zuma

Крах Германии

Для сборной Германии выход в плей-офф впервые за 12 лет уже казался достижением. Последний раз немцы играли в матчах на выбывание на победном для себя ЧМ-2014. Однако поражение от Парагвая в серии пенальти в матче 1/16 финала ЧМ-2026 стало болезненным ударом.

Это особенно обидно, потому что у бундестим собрался приличный состав: Киммих, Рюдигер, Мусиала, Хаверц, Вирц, Ундав и, конечно, Нойер. Для 40-летнего голкипера это был последний танец. И, к сожалению для миллионов фанатов, он оказался провальным.

Ранний вылет с ЧМ привёл к серьёзным кадровым изменениям: Юлиан Нагельсман покинул пост главного тренера, а Немецкий футбольный союз начал переговоры с Юргеном Клоппом. Кроме того, Германия вылетела из топ-10 рейтинга ФИФА — а это ещё одно свидетельство того, насколько непростым получился для команды мундиаль.

Европа теряет позиции?

Европейские сборные на ЧМ-2026 показали один из самых слабых результатов за последние годы. В топ-16 пробились лишь 7 команд УЕФА — это минимальный показатель с 2014 года (тогда их было 6). Для сравнения: на ЧМ-2018 в 1/8 финала вышли 10 европейских сборных, на ЧМ-2022 — 8.

При этом часть европейских грандов уступила соперникам из других конфедераций: Германия проиграла Парагваю, Нидерланды уступили Марокко, а Босния и Герцеговина не прошли США, которые впечатляют игрой на домашнем турнире. В то же время Франция, Норвегия, Бельгия, Англия, Португалия и Испания пробились в 1/8 финала, причём французы, испанцы и португальцы выбили соперников, представлявших УЕФА.

Важно учитывать, что из‑за расширения состава участников до 48 команд 1/8 финала на мундиале-2026 — это второй раунд плей‑офф, а не первый, как раньше. Тем не менее даже с учётом этого фактора спад европейских команд выглядит особенно заметным.

ЧМ‑2026 показал, что футбольная иерархия меняется. Африка уверенно заявляет о себе, Азия пока отстаёт, а Европа вынуждена пересматривать свои подходы. Успех Марокко и других африканских сборных — это не просто серия удачных матчей, а результат системной работы. Европейским федерациям, в свою очередь, предстоит проанализировать ошибки и искать новые пути развития, чтобы вернуть себе утраченные позиции на мировой арене.

Авторы Галина Глазко