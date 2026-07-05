Роналду подтвердил слова сестры, что ЧМ-2026 станет последним в его карьере

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в преддверии игры с Испанией в 1/8 финала плей-офф чемпионата мира сделал важное заявление о своём будущем в национальной команде. 41-летний форвард признался, что турнир, проходящий сейчас в США, Канаде и Мексике, станет последним мировым первенством в его карьере.

«Да, это будет мой последний чемпионат мира. Нужно насладиться им», — высказался спортсмен.

Чемпионат мира — 2026 стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим обладателем трофея является сборная Аргентины, которая в финале предыдущего мундиаля в серии пенальти одолела Францию. Для Роналду, который уже побил рекорд по количеству голов в финальных турнирах, нынешний турнир станет заключительной главой в его феноменальной карьере на уровне сборных.

Напомним, ранее сестра легендарного спортсмена Катя Авейру намекнула, что чемпионат мира 2026 года может стать последним турниром Роналду в составе сборной Португалии. По её словам, после мирового первенства легендарный форвард завершит карьеру в национальной команде. Она призвала болельщиков ценить оставшиеся матчи Роналду за сборную, отметив, что найти игрока такого уровня будет непросто.