Сестра Роналду намекнула, что португалец завершит карьеру в сборной после ЧМ

Чемпионат мира 2026 года может стать последним турниром Криштиану Роналду в составе сборной Португалии. Об этом журналистам намекнула сестра футболиста, певица Катя Авейру.

По её словам, после мирового первенства легендарный форвард завершит карьеру в национальной команде. Она призвала болельщиков ценить оставшиеся матчи Роналду за сборную, отметив, что найти игрока такого уровня будет непросто.

«Я говорю о сборной. Информация, которой я располагаю из надёжного источника, убеждает меня в том, что это последний танец», — подчеркнула Катя Авейру.

Сборная Португалии сегодня ночью встречается с Хорватией в матче 1/16 финала чемпионата мира. 41-летний Роналду вышел в стартовом составе и стал самым возрастным футболистом в истории плей-офф мировых первенств.

Всего за сборную Криштиану провёл 231 матч, забив 145 голов. С национальной командой футболист выигрывал чемпионат Европы (2016) и Лигу наций (2018/19).

Победитель пары Португалия — Хорватия в 1/8 финала сыграет со сборной Испании, которая ранее уверенно обыграла Австрию со счётом 3:0. Главным героем матча стал Микель Оярсабаль, оформивший дубль.