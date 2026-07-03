Испания разгромила Австрию и пробилась в 1/8 финала чемпионата мира

Сборная Испании уверенно преодолела стадию 1/16 финала чемпионата мира по футболу, обыграв команду Австрии со счётом 3:0. Встреча прошла в Инглвуде (штат Калифорния, США).









Главным героем матча стал Микель Оярсабаль, оформивший дубль. Нападающий отличился на 36-й и 89-й минутах. Ещё один мяч в ворота австрийцев забил Педро Порро, поразивший цель на 66-й минуте.

Испанцы вышли в плей-офф с первого места в группе H, тогда как сборная Австрии заняла вторую строчку в квартете J.

В 1/8 финала подопечные Луиса де ла Фуэнте сыграют с победителем пары Португалия — Хорватия. Матч пройдёт 6 июля в Арлингтоне (штат Техас).

Ранее сборная Бельгии пробилась в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, совершив камбэк в матче против Сенегала. Игра в Сиэтле завершилась со счётом 3:2 в пользу европейцев, причём победу им пришлось добывать в дополнительное время.