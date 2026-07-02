Драма Сенегала: Упустили 2:0 с Бельгией и вылетели с ЧМ-2026

Сборная Бельгии пробилась в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, совершив камбэк в матче против Сенегала. Игра в Сиэтле завершилась со счётом 3:2 в пользу европейцев, причём победу им пришлось добывать в дополнительное время.

Начало встречи складывалось для бельгийцев провально. Уже к 24-й минуте Сенегал повёл благодаря голу Хабиба Диарры, а вскоре после перерыва, на 51-й минуте, Исмаила Сарр удвоил преимущество африканской команды — 0:2.

Отыгрываться Бельгия начала лишь в концовке основного времени. На 86-й минуте один мяч отквитал Ромелу Лукаку, а спустя три минуты Юри Тилеманс сравнял счёт и перевёл игру в овертикальное противостояние. В овертаймах именно Тилеманс стал главным героем: он реализовал пенальти на 125-й минуте и принёс своей команде выход в следующий раунд — 3:2.

В 1/8 финала подопечные Руди Гарсии встретятся с победителем пары США — Босния и Герцеговина. Этот матч плей-офф пройдёт в ночь на 7 июля в 03:00 по московскому времени, снова в Сиэтле.

Ранее сборная Англии пробилась в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, одержав волевую победу над командой ДР Конго со счётом 2:1 в матче первого раунда плей-офф. Героем встречи стал капитан англичан Гарри Кейн, оформивший дубль.