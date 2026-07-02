Несколько болельщиков прорвались на поле во время матча Бельгии и Сенегала на ЧМ

Матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу между сборными Бельгии и Сенегала был ненадолго остановлен из-за нескольких болельщиков, выбежавших на поле. Инцидент произошёл в первом тайме встречи, проходившей в американском Сиэтле.

Несколько болельщиков прорвались на поле во время матча Бельгии и Сенегала. Видео © Х / Arielle Orsuto

Арбитр немедленно прервал игру, после чего сотрудники службы безопасности выбежали на газон и начали преследовать нарушителей. Футболисты обеих команд спокойно ожидали возобновления матча, пока фанатов выводили за пределы поля. Трансляция почти не показывала происходящее — организаторы традиционно стараются не давать подобным акциям лишнего внимания.

По данным очевидцев, на поле выбежали сразу несколько человек. Причины их поступка пока неизвестны. В социальных сетях пользователи активно обсуждают инцидент.

На данный момент Сенегал ведёт в счёте 2:0. Идёт второй тайм.

Ранее Life.ru рассказывал, что игры группового этапа чемпионата мира 2026 года по футболу собрали в общей сложности 4,6 миллиона болельщиков. В рамках группового раунда соревнований состоялось в общей сложности 72 отдельных игровых встречи.