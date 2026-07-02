Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 21:20

Несколько болельщиков прорвались на поле во время матча Бельгии и Сенегала на ЧМ

Матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу между сборными Бельгии и Сенегала был ненадолго остановлен из-за нескольких болельщиков, выбежавших на поле. Инцидент произошёл в первом тайме встречи, проходившей в американском Сиэтле.

Несколько болельщиков прорвались на поле во время матча Бельгии и Сенегала. Видео © Х / Arielle Orsuto

Арбитр немедленно прервал игру, после чего сотрудники службы безопасности выбежали на газон и начали преследовать нарушителей. Футболисты обеих команд спокойно ожидали возобновления матча, пока фанатов выводили за пределы поля. Трансляция почти не показывала происходящее — организаторы традиционно стараются не давать подобным акциям лишнего внимания.

По данным очевидцев, на поле выбежали сразу несколько человек. Причины их поступка пока неизвестны. В социальных сетях пользователи активно обсуждают инцидент.

ЧМ-2026 привёл к массовому недосыпу у болельщиков из России
ЧМ-2026 привёл к массовому недосыпу у болельщиков из России

На данный момент Сенегал ведёт в счёте 2:0. Идёт второй тайм.

Ранее Life.ru рассказывал, что игры группового этапа чемпионата мира 2026 года по футболу собрали в общей сложности 4,6 миллиона болельщиков. В рамках группового раунда соревнований состоялось в общей сложности 72 отдельных игровых встречи.

Последние новости с чемпионата мира по футболу ФИФА читайте в специальном разделе Life.ru.

BannerImage

Обложка © Х / Arielle Orsuto

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Футбол
  • ЧМ по футболу — 2026
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar