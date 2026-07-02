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2 июля, 20:10

Легенда испанского футбола Санти Касорла завершил карьеру в 41 год

Санти Касорла. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / santicazorla

Санти Касорла. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / santicazorla

Легендарный испанский футболист Санти Касорла объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом игрок сообщил в социальных сетях.

«Когда гаснет свет, бутсы вешают на гвоздь, а шум утихает, всё встает на свои места. Потому что конец карьеры был не где попало, он был дома», — заявил он.

30 июня истёк срок действия его контракта с «Овьедо», за который полузащитник выступал в последние два сезона. Предыдущий сезон клуб провёл в Примере, однако по его итогам вылетел в Сегунду.

Касорле 41 год. Он является воспитанником «Овьедо», а в разные годы выступал за «Вильярреал», «Рекреативо», «Малагу», катарский «Аль-Садд» и лондонский «Арсенал», в составе которого три раза выигрывал Кубок Англии и Суперкубок страны.

За всю карьеру он провёл 664 матча, забил 132 гола и отдал 141 результативную передачу. За сборную Касорла сыграл 81 матч, забил 15 мячей и отдал 11 передач. Вместе с национальной командой он дважды становился чемпионом Европы — в 2008 и 2012 годах.

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Ранее вратарь сборной Германии Мануэль Нойер заявил, что завершит международную карьеру после чемпионата мира 2026 года. Напомним, на этом мундиале подопечные Юлиана Нагельсмана проиграли команде Парагвая в 1/16 финала. Основное время завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти удача оказалась на стороне южноамериканцев.

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Артём Гапоненко
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