Роналду переписал историю ЧМ: какие рекорды он установил в матче с Хорватией

Криштиану Роналду забил Хорватии с пенальти на 68-й минуте матча 1/16 финала ЧМ-2026. Этот мяч стал первым голом португальца в плей-офф чемпионатов мира, а сам 41-летний форвард — самым возрастным автором гола на стадии матчей на выбывание. Португалия победила со счётом 2:1 и вышла в 1/8 финала.

Гол Роналду в матче Португалия — Хорватия

Сборная Хорватии открыла счёт на 53-й минуте. Иван Перишич принял передачу Йосипа Станишича и пробил в дальний угол ворот Диогу Кошты.

Вскоре Роналду отправил мяч в ворота Доминика Ливаковича, перебросив голкипера, однако гол отменили из-за положения вне игры. Забить португальцу всё же удалось на 68-й минуте: после нарушения Николы Влашича против Ренату Вейги судья назначил пенальти, а Роналду пробил точно по центру ворот.

Криштиану Роналду сравнял счёт в матче Португалия — Хорватия, реализовав пенальти на 68-й минуте. Видео © x.com/ CloudNine Sports

Для Роналду этот гол стал особенным: до встречи с Хорватией он провёл восемь матчей в плей-офф чемпионатов мира и ни разу не отличился. Забить первый мяч на стадии матчей на выбывание португалец смог в своей девятой игре.

Какие рекорды установил Роналду на ЧМ-2026

В возрасте 41 года Криштиану Роналду стал самым возрастным футболистом, забивавшим в плей-офф чемпионата мира. Кроме того, выход в стартовом составе позволил ему установить рекорд как самому возрастному полевому игроку в истории матчей ЧМ на выбывание.

Матч против Хорватии стал для Роналду 26-м на чемпионатах мира. По количеству игр на мировых первенствах он вышел на второе место, уступая только Лионелю Месси, у которого 29 матчей.

Главные достижения Роналду после матча с Хорватией:

— первый гол в плей-офф чемпионатов мира;

— самый возрастной автор гола в плей-офф ЧМ;

— самый возрастной полевой игрок в матче плей-офф ЧМ;

— 26 матчей на чемпионатах мира — второй результат в истории.

Как Португалия победила Хорватию

Победный гол сборная Португалии забила в компенсированное время. Вышедший на замену Гонсалу Рамуш замкнул головой подачу Рафаэла Леау и сделал счёт 2:1. Мяч был забит на четвёртой добавленной минуте и стал самым поздним победным голом Португалии в истории чемпионатов мира.

В самой концовке Хорватия отправила мяч в ворота португальцев и уже готовилась праздновать спасение, однако после просмотра VAR гол Йошко Гвардиола отменили из-за офсайда. Португалия сохранила преимущество и завершила матч победой со счётом 2:1.

С кем Португалия сыграет в 1/8 финала ЧМ-2026

После победы над Хорватией сборная Португалии вышла в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Следующим соперником команды Роберто Мартинеса станет Испания, которая ранее разгромила Австрию со счётом 3:0. Матч Португалия — Испания состоится 6 июля в Арлингтоне.

Когда и как Роналду забил Хорватии

Роналду забил Хорватии на 68-й минуте, реализовав пенальти. Гол позволил Португалии сравнять счёт, после чего Гонсалу Рамуш принёс команде победу — 2:1.

Какой рекорд установил Роналду

Криштиану Роналду стал самым возрастным автором гола в плей-офф чемпионатов мира. Также это был первый гол нападающего на стадии матчей ЧМ на выбывание.