Роналду впервые забил в плей-офф чемпионата мира

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду впервые в карьере отличился в матче плей-офф чемпионата мира. Исторический для форварда гол пришёлся на встречу 1/16 финала против Хорватии.

До этой игры португалец провёл восемь матчей на стадии плей-офф мировых первенств и ни разу не набирал результативных очков. Прервать серию удалось на 68-й минуте, когда Роналду реализовал пенальти и сравнял счёт — 1:1.

41-летний форвард остаётся одним из самых титулованных футболистов современности. В его активе пять побед в Лиге чемпионов, титул чемпиона Европы, два трофея Лиги наций и пять «Золотых мячей». Также Роналду принадлежит ряд мировых рекордов, включая наибольшее количество голов за национальные сборные.

Сейчас португалец выступает за саудовский «Аль-Наср». Ранее он играл за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».

Победить этого матча в 1/8 финала встретится со сборной Испании, которая уверенно преодолела стадию 1/16 финала чемпионата мира по футболу, обыграв команду Австрии со счётом 3:0. Встреча прошла в Инглвуде (штат Калифорния, США).