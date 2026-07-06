Сборная Норвегии благодаря дублю Холанда обыграла Бразилию и вышла в 1/4 ЧМ-2026

Сборная Норвегии сотворила одну из главных сенсаций чемпионата мира, обыграв Бразилию со счётом 2:1 в матче 1/8 финала. Встреча прошла в американском Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси).

Главным героем матча стал Эрлинг Холанд, который забил оба мяча в концовке встречи. Форвард отличился на 79-й и 90-й минутах, обеспечив своей команде историческую победу. Бразильцы сумели ответить лишь в компенсированное время, когда Неймар реализовал пенальти на 90+10-й минуте.

При этом ещё в первом тайме сборная Бразилии могла выйти вперёд, однако Бруно Гимарайнс не сумел реализовать 11-метровый удар на 14-й минуте.

Благодаря этой победе Норвегия впервые в своей истории пробилась в четвертьфинал чемпионата мира. Для скандинавской команды нынешний турнир стал лишь четвёртым в истории. На мировом первенстве 1994 года норвежцы не смогли выйти из группы, а в 1938 и 1998 годах завершали выступление на стадии 1/8 финала.

В четвертьфинале сборная Норвегии продолжит борьбу за свой лучший результат в истории чемпионатов мира и сыграет с победителем пары Мексика — Англия.

Ранее Life.ru писал, что нападающий сборной Бразилии Неймар установил новое личное достижение на чемпионатах мира. В матче 1/8 финала против Норвегии он вышел на замену на 67-й минуте, и этот выход стал для него 15-м в карьере на мировых первенствах. Таким образом, он превзошёл легендарного Пеле, который принял участие в 14 матчах турнира. Однако рекордсменом среди бразильцев остаётся Кафу с 20 играми.