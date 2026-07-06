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6 июля, 12:15

Life.ru разыскал ту самую москвичку — двойника Холанда и узнал о её «‎боли»

Эрлинг Холанд и Анастасия Костромитина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / erling, nas__kos

Эрлинг Холанд и Анастасия Костромитина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / erling, nas__kos

Life.ru разыскал москвичку, которую пользователи соцсетей сравнивают с норвежским футболистом Эрлингом Холандом. Девушка призналась, что сначала отрицала сходство, но со временем изменила своё мнение.

Анастасия, которая похожа на Эрлинга Холанда. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mariya___kos, nas__kos

24-летняя Анастасия Костромитина живёт в Москве и работает моделью. По её словам, впервые о сходстве с нападающим сборной Норвегии она услышала около четырёх лет назад от знакомой. Позже это сравнение начали повторять друзья и родственники. Как рассказала девушка, сначала она обижалась, но сейчас относится к ситуации с юмором.

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

«Если честно, я прошла все стадии отрицания по этому поводу. И сначала я не понимала, чем на него похожа. Потом мне было немножечко обидно. Но сейчас я понимаю, что быть похожим на такого крутого спортсмена, даже если чисто физически, то это вообще неплохо. И я решила на этом и сыграть», призналась Анастасия.

При этом модель рассказала, что не является поклонницей футбола. Иногда она смотрит матчи вместе со своим молодым человеком, а после неожиданной популярности решила, что теперь будет болеть за сборную Норвегии. На вопрос о возможной встрече с Холандом девушка ответила, что не уверена насчёт совместной фотосессии, но с удовольствием сделала бы с ним селфи.

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Милена Скрипальщикова
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