«Гарри, покажи палочку!»: Бородатый двойник Дэниэла Рэдклиффа покорил бары в Москве своей «волшебной» внешностью

В Москве случайно обнаружили вылитого Гарри Поттера — 27-летний Кирилл из Киржача оброс бородой и теперь собирает толпы в столичных барах. Кадры с народным двойником Дэниэла Рэдклиффа предоставил SHOT.

Прохожие в шутку скандируют имя волшебника и просят продемонстрировать магическую палочку. Сам парень признался, что не ожидал такого ажиотажа, но в сходство поверил и пообещал подписчикам ещё над этим поугорать. Теперь он охотно фотографируется со всеми, кто его окликает.

Кирилл не только внешне напоминает героя поттерианы. Он пишет стихи, поэмы, эссе и параллельно активно участвует в сообществе тёзок, собрав в одной группе уже три тысячи Кириллов со всей страны. Сам парень считает, что Гарри, безусловно, крут, но по приколу он бы сыграл Рона.

Ранее сообщалось, что каждый третий россиянин старше 18 лет знаком с книгами о Гарри Поттере, а фильмы о волшебнике смотрели почти три четверти жителей страны. Особенно сильно вселенной очарована молодёжь до 35 лет. В этой возрастной категории с киносагой знакомы 87%, а книги прочли 45% опрошенных. Женщины традиционно активнее интересуются поттерианой.