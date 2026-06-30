«Стетхем с Госуслуг» оказался агрономом: LIFE нашёл того самого двойника актёра из Сибири

В Сети завирусилось видео с мужчиной, который поразил пользователей невероятным сходством с голливудским актёром Джейсоном Стейтемом. Он оказался реальным человеком — Виктором Аксиненко из Новосибирска. Life узнал, чем живёт «двойник» легенды боевиков.

То самое видео, ставшее причиной внезапной популярности Виктора. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / barbergarden54

Виктор — агроном, у него свой питомник растений, он занимается озеленением, уходом за садами и топиарной стрижкой. В свободное время увлекается борьбой, походами в горы, моржеванием и прочими активностями, закаляющими тело и дух.

Виктор и настоящий Джейсон Стейтем (слева направо). Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / barbergarden54, jasonstatham

Виктор и настоящий Джейсон Стейтем (слева направо). Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / barbergarden54, jasonstatham

О своём сходстве со Стейтемом Виктор узнал от друзей. В прошлом году знакомые начали замечать, что он очень похож на актёра. Иногда в барах к нему подходили незнакомцы и просили сфотографироваться. Славу Виктору принесло случайное видео — он с друзьями купался на речке и снял небольшой ролик, который разлетелся по Сети.

В Новосибирске живёт «русский Джейсон Стейтем». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / barbergarden54, jasonstatham

«Я совершенно не ожидал что видео наберёт такую популярность, просто пошёл купаться на речку с друзьями и снял небольшой ролик. После этого началось что-то невероятное сотни комментариев сообщений с различными предложениями как от женщин, так и от мужчин», — рассказал Виктор.

«Русский Стейтем» (или как часто называют артиста в российских соцсетях — Стетхэм) признаётся, что не ожидал такого ажиотажа. При этом актёр Виктору нравится и есть даже любимый фильм с его участием — «Козырные тузы». Встретиться со звездой агроном тоже не против. Если бы актёр пригласил его в Лондон, Виктор «обязательно бы сгонял».

Ранее в Москве случайно обнаружили двойника Гарри Поттера — 27-летний Кирилл из города Киржач отрастил бороду и теперь собирает толпы в столичных барах. Прохожие в шутку скандируют имя волшебника и просят показать магическую палочку. Сам парень признался, что не ожидал такого ажиотажа, но в сходство поверил и пообещал подписчикам ещё над этим пошутить. Теперь он охотно фотографируется со всеми, кто его узнаёт.